Загитова создала ютуб-канал: «Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только»
У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появился ютуб-канал.
«По вашим многочисленным просьбам я создала канал на YouTube.
Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только.
Добро пожаловать», – написала фигуристка в сторис инстаграма.
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Уже не знает как держаться за остатки рухнувшей популярности 😖
Это умно? Нет.
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