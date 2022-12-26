Загитова создала ютуб-канал: «Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появился ютуб-канал.

«По вашим многочисленным просьбам я создала канал на YouTube.

Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только.

Добро пожаловать», – написала фигуристка в сторис инстаграма.

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49 комментариев

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Птичка певчая
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Хорошее начинание. Жду интересного контента. Удачи Алине в новом деле.
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yak444
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Отличная новость для болельщиков Алины, для которых любая её активность приносит удовольствие и огромную радость. Алине, удачи и побольше просмотров,
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Елена Рябихина
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Новость- бомба, как и все в последнее время от Алины 😊
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Gemma157
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Ахах, там самое первое и пока единственное видео это ее стрип-танец. Лол, показывать и рассказывать ей видимо больше нечего..
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Elena Sopc
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Ответ Gemma157
Будет рассказывать что у нее в сумочке.. Уже не знает как держаться за остатки рухнувшей популярности 😖
Прям как Женя, выкладывала содержимое сумки с обувью для стриптанца, все Алина повторяет за женей, и забвения так же начала бояться
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Gemma157
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Хочется качественного контента на ютубе. Например, обзоров на прокаты с подробной детализацией. Это было бы интересно. А так, всяких гламурных кис, рассказывающих о повседневном макияже с акцентом на глаза и без того дофига на квадратный сантиметр
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DonaldBrashear 2.0
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лучше бы на онли фанс завела страницу.
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Акакий Акакиевич
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Закрыть могут Ютуб. Останешься на бобах,Алина.
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Sat397
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Стрип танец конечно, это был огромный, удар по её репутации, и до того много она совершала глупостей, но это уже просто за гранью. Жаль что она никак не поймет, что эротикой никого уже в наше время не удивить. Сейчас скромные, образованные девушки в тысячу раз больше катируются. Книжки бы читала, тогда она бы своим умом до этого дошла, но она с упорством достойным лучшего применения, тянет себя на дно. Следующий этап уже даже не тверк, который был в стрип танце, дальше съемки в журнале для взрослых, вопрос короткого времени, но точно будет, зная загитову.
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Маргарита В Сафронова
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Подписываюсь!
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sarkizz
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Ответ Tenochi
А почему не на скрепном rutube.ru?
алиначке везде успевает, но не до такой же степени.
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sarkizz
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Ответ Акакий Акакиевич
Где можно увидеть танец?
чтобы максимально пропитаться атмосферой, посмотри в палате.
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Gemma157
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Будет рассказывать что у нее в сумочке..
Уже не знает как держаться за остатки рухнувшей популярности 😖
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Алексей ПК
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Ответ Vy_Ao
Когда скоро?) хотели бы - уже давно забанили бы
Смысл создавать канал там, где могут забанить и канал (как недавно у Николая Старикова, к примеру, с сотнями тысяч подписчиков), и сам сайт?
Это умно? Нет.
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Виктор Войнов
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Жду аккаунт на онлифанс ))
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Алексей ПК
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Ответ Vy_Ao
Когда скоро?) хотели бы - уже давно забанили бы
Не всегда всё происходит сразу. Иногда и чуть позже.
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Акакий Акакиевич
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Эротика на канале будет?
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Anna D
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Уже подписалась)
Ждём больше видео
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Акакий Акакиевич
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Ответ sarkizz
Господи помилуй, она наверно так очумела от своего срамного "танца" с раздвигаемыми ногами, и настойчивым суванием в лицо зрителю то что у нее между ног, что решила размножать этот "контент" где только можно... 😖
Где можно увидеть танец?
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Tenochi
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А почему не на скрепном rutube.ru?
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sarkizz
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Господи помилуй, она наверно так очумела от своего срамного "танца" с раздвигаемыми ногами, и настойчивым суванием в лицо зрителю то что у нее между ног, что решила размножать этот "контент" где только можно... 😖
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IrinaVS
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Замечательная новость, уже подписалась. Желаю Алине добиться успеха в развитии ютуб-канала и очень жду влог с ЧР.
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Vy_Ao
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Ответ Глокая Куздра
И что теперь? В ютуб выкладывать интересные события из жизни запретили после этого.
вам ничего не запретили, просто в ютубе алина с "таким" контентом никому не нужна. вот если она создаст своё шоу, куда будет звать всяких фигуристов и болтать о "злободневных" темах, это для ютуба.
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Татьяна Храмцова
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Ответ Ирина Ларина
А напишут, что она за Косторной повторяет?)) Или этодругое?
А вы, когда утром пьёте чай или кофе, за кем повторяете?))
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Vy_Ao
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Ответ Maturmalai
Тик Ток же теперь, нет?
Тикток - это типа творчество, укороченный (во всех отношениях) Ютуб для неполноценных. Инстаграм - это именно про жизнь
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