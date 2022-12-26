Загитова создала ютуб-канал: «Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только»

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появился ютуб-канал.

«По вашим многочисленным просьбам я создала канал на YouTube.

Буду выкладывать туда видео про интересные события моей жизни и не только.

Добро пожаловать», – написала фигуристка в сторис инстаграма.

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