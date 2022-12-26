Милнер рассказал, что на них с Джагелкой чуть не напали в Бразилии: «Мы убегали, и рядом с нами остановилась машина. Я сказал: «Нас похищают, игра окончена»

рассказал о страшном моменте, который он и пережили во время .

«Мы пошли поиграть в гольф и еще не сыграли на всех лунках. Кажется, мы были где-то на середине последней девятки [лунок]. Отель был буквально там же, его было видно с поля.

Вы, ребята (хавбек « » говорил с экс-вратарем – прим.), тоже играли и закончили прямо перед нами. Мы с Джагсом сказали, что забьем в две последние лунки, а потом придем.

Итак, вы уехали, и, кажется, машина собиралась вернуться за нами. Я сказал парню: «Мы оставим багги здесь и просто вернемся пешком». Конечно, нам сказали, что на самом деле нельзя покидать отель. Итак, мы вышли за ворота, и они закрылись за нами.

Мы идем по улице, оборачиваемся и видим группу парней. Мы оглянулись и пошли немного быстрее, и они пошли немного быстрее. Потом они начали бежать, поэтому мы тоже начали бежать и сказали: «У нас проблемы». Итак, мы начали бежать, чтобы обогнать их.

Мы убегали, и в следующее мгновение рядом с нами остановилась машина. Так что я сказал: «Нас похищают, игра окончена».

Дверь открылась, и оказалось, что это охранники, которые сказали: «Быстро, заходите!» Мы на ходу запрыгнули в машину и поехали обратно в отель», – сказал Милнер в Amazon Prime Show.

Чемпионат мира-2014 проходил в Бразилии.

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