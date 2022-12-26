Милнер рассказал, что на них с Джагелкой чуть не напали в Бразилии: «Мы убегали, и рядом с нами остановилась машина. Я сказал: «Нас похищают, игра окончена»

Теги Бен Фостер Ливерпуль Джеймс Милнер Фил Джагелка Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия ЧМ-2014 Футбол

Джеймс Милнер рассказал о страшном моменте, который он и Фил Джагелка пережили во время ЧМ-2014

«Мы пошли поиграть в гольф и еще не сыграли на всех лунках. Кажется, мы были где-то на середине последней девятки [лунок]. Отель был буквально там же, его было видно с поля. 

Вы, ребята (хавбек «Ливерпуля» говорил с экс-вратарем Беном Фостером – прим.), тоже играли и закончили прямо перед нами. Мы с Джагсом сказали, что забьем в две последние лунки, а потом придем.

Итак, вы уехали, и, кажется, машина собиралась вернуться за нами. Я сказал парню: «Мы оставим багги здесь и просто вернемся пешком». Конечно, нам сказали, что на самом деле нельзя покидать отель. Итак, мы вышли за ворота, и они закрылись за нами.

Мы идем по улице, оборачиваемся и видим группу парней. Мы оглянулись и пошли немного быстрее, и они пошли немного быстрее. Потом они начали бежать, поэтому мы тоже начали бежать и сказали: «У нас проблемы». Итак, мы начали бежать, чтобы обогнать их.

Мы убегали, и в следующее мгновение рядом с нами остановилась машина. Так что я сказал: «Нас похищают, игра окончена».

Дверь открылась, и оказалось, что это охранники, которые сказали: «Быстро, заходите!» Мы на ходу запрыгнули в машину и поехали обратно в отель», – сказал Милнер в Amazon Prime Show. 

Чемпионат мира-2014 проходил в Бразилии. 

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20 комментариев

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Сергей Ямковой
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"Джагелка" -для меня всегда звучит как зажигалка на сербском или болгарском )
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romancureman
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Ответ Mega-Torres
Лактат этих парней не выдержал бы бежать за Милнером😂😂
В 2014м уже можно было догнать)))
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Рашпель793
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Не ходите дети в Бразилию гулять.
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Nuraly Amirov
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Ответ #nikon
Это были фанаты, они хотели получить автографы.
На портретах господина Франклина
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Mega-Torres
Лактат этих парней не выдержал бы бежать за Милнером😂😂
Внеочередной тест Купера👹
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Утка из Центрального Парка
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Бразильцы гуляют по улице, видят два типа резко начинают убегать, бразильцы думают, что у них за спиной какая-та опасность и тоже начинают сваливать.
Этим английским футбольным звёздам лишь бы местных закошмарить, если не драками и пьянками, то хотя бы такими пробежками.
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abdulkaderkeita
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Спортс окончательно вышел на уровень машинного перевода? Вы вообще пробуете редактировать текст перед публикацией или вам реально нет дела до качества подачи?
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#nikon
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Это были фанаты, они хотели получить автографы.
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Ксяоми Ноутов
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"Итак, мы начали бежать, чтобы обогнать их." Перевод замечательный. Звучит так, словно это англичане бежали за грабителями и пытались их обогнать.
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Великий Алонсо
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Очкошник
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Камиль Габитов
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Ору...Пилять.Как представил страусиный бег Джагелки и косой рывок Милнера убегающих от толпы школьников бегущих после занятий к автобусной остановке....
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pvh-82
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Максимум ограбили бы и обписали, кому надо выкрыдвть английских петушков?
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Teodrakis
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Есть страны, где страшно девушкам гулять по улице, есть страны, где мужикам опасно гулять по улице. Одно это побуждает любить Воронеж, приезжайте сюда, люди как-то эволюционировали, и даже детям можно гулять всю ночь по городу и это безопасно, как бы ни понтовались жители якобы "опасных" районов, но вся опасность осталась в фантазиях и воспоминаниях.
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Дядя ТУРА
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https://www.transfermarkt.de/premier-liga/transfers/wettbewerb/RU1

ахаха там показано, что Хави Симонс может в Урал перейти! ржака
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Mega-Torres
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Лактат этих парней не выдержал бы бежать за Милнером😂😂
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Sevuska
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Жуткая история . Аж дух перехватило .
Но Миллер выжил и стал вице-капитаном Ливерпуля .
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Streetbor
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все нормально это Бразилия. Там вон Тите ограбили, а сколько таких случаев происходит во время этапа Ф1.
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Александра Александрова
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Для Бразилии это обычная ситуация!
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Злобный Конь
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Это норм для Бразилии. Там и Пеле грабили.
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Мендеш Райола
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Поймай меня, если сможешь)
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