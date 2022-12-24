Вратарь Аргентины и «Вильярреала» Рульи – приоритет «Аякса» зимой
«Аякс» намерен приобрести голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи.
Амстердамцы планируют подписать 30-летнего игрока сборной Аргентины в январе, он идет под первым номером в шорт-листе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «Аякс» уже контактировал насчет трансфера Рульи с заинтересованными сторонами.
На прошедшем ЧМ-2022 голкипер не выходил на поле, проведя все 7 матчей в запасе.
В 14 играх сезона Ла Лиги Рульи 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.
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