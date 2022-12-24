Вратарь Аргентины и «Вильярреала» Рульи – приоритет «Аякса» зимой

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вильярреал Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Херонимо Рульи Футбол

«Аякс» намерен приобрести голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи.

Амстердамцы планируют подписать 30-летнего игрока сборной Аргентины в январе, он идет под первым номером в шорт-листе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Аякс» уже контактировал насчет трансфера Рульи с заинтересованными сторонами.

На прошедшем ЧМ-2022 голкипер не выходил на поле, проведя все 7 матчей в запасе.

В 14 играх сезона Ла Лиги Рульи 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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Герцог Анжуйский
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Онану забирайте
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M93
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Зачем писать в заголовке сначала вратарь Аргентины, а уже потом Вильярреала, когда Рульи был запасным в сборной. Выделение сборной не имеющее никакого смысла.
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Кирилл Догадин
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Ответ Александр Кузичкин
Смысл ему уходить из Вильярреала,который в топ лиге играет и идет в 3 очках от зоны ЛЧ?
А Аякс уже в зоне Лч)
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Александр Кузичкин
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Смысл ему уходить из Вильярреала,который в топ лиге играет и идет в 3 очках от зоны ЛЧ?
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