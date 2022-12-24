Вратарь Аргентины и «Вильярреала» Рульи – приоритет «Аякса» зимой

«Аякс» намерен приобрести голкипера « » .

Амстердамцы планируют подписать 30-летнего игрока сборной в январе, он идет под первым номером в шорт-листе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, « » уже контактировал насчет трансфера Рульи с заинтересованными сторонами.

На прошедшем ЧМ-2022 голкипер не выходил на поле, проведя все 7 матчей в запасе.

В 14 играх сезона Ла Лиги Рульи 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.