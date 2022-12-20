Лидс Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз на матч 28.12.2022, АПЛ

После Чемпионата мира по футболу в Катаре все футболисты и болельщики возвращаются к действительности. Одной из первых в Европе возобновляет свой турнир английская Премьер-лига, где накануне новогодних праздников состоится 17-й тур. Необычность ситуации в том, что в прежние годы после мирового первенства было как минимум полтора месяца перерыва до новых стартов. На этот раз всем придется сразу спуститься с корабля на бал. Начинаем вспоминать турнирные расклады, расписание матчей команд и прочие повседневные футбольные события. Сразу после перерыва «Лидс» будет принимать одного из лидеров Премьер-лиги и действующего чемпиона «Манчестер Сити». В этом матче будет интересно посмотреть на игру гостей, ведь из состава «горожан» на Чемпионат мира отправились практически все футболисты. Непонятно, как скажется перерыв на их состоянии. Матч состоится на стадионе Элланд Роуд в Лидсе, начало в 23:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1,5), ТБ 3

Лидс Юнайтед

В прошлом сезоне «Лидс» лишь на финишной прямой сумел сохранить место в Премьер-лиге, и руководство клуба решило сменить главного тренера, пригласив американского специалиста Джесси Марша. Он хорошо известен по системе команд «Ред Булл», тренировал команды в Зальцбурге и в Лейпциге. Однако какого-то качественного прорыва у его новой команды не случилось, и она продолжает бороться за выживание в элитном английском дивизионе. В характере ей точно не откажешь, перед перерывом «Лидс» сначала выдал две победы подряд, в том числе над «Ливерпулем», а затем команде лишь немного не хватило, чтобы одержать победу над «Тоттенхэмом» в гостях. Хозяева лишь на исходе второго тайма смогли перевернуть игру. В Катар отправились лишь несколько игроков из состава «белых», и Марш мог заниматься полноценной подготовкой ко второй части чемпионата. «Лидс» сыграл несколько товарищеских матчей. Первые два с испанскими клубами, одержав в них победы с одинаковым счетом 2 : 1 сначала над «Эльче», а затем над «Реал Сосьедад». Третья игра была с «Монако», и тут болельщиков порадовать было нечем, она завершилась со счетом 2 : 4 в пользу французского клуба. Теперь «Лидс» ждет серьезное испытание в матче с «Сити». Перед вами результаты последних игр команды в чемпионате и Кубке Лиги.

АПЛ. 12.11.2022, «Тоттенхэм» — «Лидс» — 4 : 3

Кубок Лиги. 09.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Лидс» — 1 : 0

АПЛ. 05.11.2022, «Лидс» — «Борнмут» — 4 : 3

АПЛ. 29.10.2022, «Ливерпуль» — «Лидс» — 1 : 2

АПЛ. 23.10.2022, «Лидс» — «Фулхэм» — 2 : 3

Факты и цифры

«Лидс» сыграл в чемпионате 14 матчей и одержал 4 победы, 2 из них одержаны в последних трех турах

После первых трех туров «Лидс» занимал 3 место в Премьер-лиге, но затем команда скатилась в зону вылета

Лучший бомбардир команды испанский полузащитник Родриго Морено Мачадо — 9 забитых мячей

Джек Харрисон и Бренден Ааронсон делят первое место по числу результативных передач — 3 голевых паса

Манчестер Сити

В турнирной таблице чемпионы прошлого года на данный момент занимают вторую строчку, уступая лидирующему «Арсеналу» пять очков. Вся борьба еще впереди, но стоит обратить внимание на усиливающуюся в этом году конкуренцию. Возмутителем спокойствия или нарушителем статуса-кво стал «Ньюкасл». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола оказался в ситуации, когда работать во время Чемпионата мира приходилось в основном с дублирующим составом. Лишь во второй половине декабря в команду вернулись игроки сборных, выбывших из турнира, и «Манчестер Сити» провел с их участием товарищеский матч против испанской «Жироны». Англичане выиграли 2 : 0, мячи на счету Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда. Но гораздо более серьезное испытание ждало горожан в матче ⅛ финала Кубка Лиги, который состоялся 22 декабря. Играть пришлось с принципиальным в последние годы соперником — «Ливерпулем». Матч проходил на поле «горожан», в команду еще не вернулись представители нескольких сборных, участвовавших в Чемпионате мира. При этом матч получился очень интересным и завершился в пользу хозяев. Выезд в Лидс покажет, насколько команда Гвардиолы готова сразу включиться в борьбу за очередной чемпионский титул. Результаты последних ее матчей перед вами.

Кубок Лиги. 22.12.2022, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3 : 2

АПЛ. 12.11.2022, «Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 1 : 2

Кубок Лиги. 09.11.2022, «Манчестер Сити» — «Челси» — 2 : 0

АПЛ. 05.11.2022, «Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 2 : 1

Лига Чемпионов. 02.11.2022, «Манчестер Сити» — «Севилья» — 3 : 1

Факты и цифры

Начиная с августа 2021 года «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги потерпел лишь одно поражение на выезде от «Ливерпуля»

У команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей в чемпионате — плюс 26

Эрлинг Холанд лучший бомбардир Премьер-лиги — 18 забитых мячей

Кевин де Брюйне отдал больше всех голевых передач в команде — 9

Жоау Канселу самый недисциплинированный, на его счету 3 предупреждения и 1 удаление

Прогноз на матч Лидс Юнайтед — Манчестер Сити

Команды играют между собой с 1924 года и за 98 лет провели 106 матчей. Небольшое преимущество в них у «Манчестер Сити».

Победы «Лидса» — 42

Победы «Манчестер Сити» — 46

Ничьи — 18

Самая крупная победа «Лидса» — 4 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 7 : 0

«Лидс» довольно часто оказывает серьезное сопротивление грозному сопернику, но если уж «горожане» побеждают, то делают это с большим преимуществом, особенно за последние два-три года. Судите сами, представляем вашему вниманию последние результаты.

АПЛ. 30.04.2022, «Лидс» — «Манчестер Сити» — 0 : 4

АПЛ. 14.12.2021, «Манчестер Сити» — «Лидс» — 7 : 0

АПЛ. 10.04.2021, «Манчестер Сити» — «Лидс» — 1 : 2

АПЛ. 03.10.2020, «Лидс» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

Кубок Англии. 17.02.2013, «Манчестер Сити» — «Лидс» — 4 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Лидс Юнайтед — Манчестер Сити

Букмекеры не сомневаются в успехе «Манчестер Сити», тем более что в кубковом матче с «Ливерпулем» команда в очередной раз показала характер и победила даже без нескольких игроков основного состава.

Ставки букмекеров Победа Лидса Ничья Победа Манчестер Сити 1ХСтавка 9,80 6,10 1,312 Winline 8,60 5,80 1,29 Лига Ставок 8,80 6,00 1,32 Fonbet 9,50 5,80 1,30 Марафон Бет 9,70 6,10 1,30

Насторожило поражение «Лидса» в последнем товарищеском матче. Болельщикам остается уповать, что к матчу с грозным соперникам футболисты подойдут в более собранном состоянии.