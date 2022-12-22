На стадионе «Вильярреала» погиб рабочий. Клуб отменил рождественские мероприятия с участием президента

« » отменил рождественское мероприятие в связи со смертью работника стадиона.

Несчастный случай произошел в среду, во время выполнения ремонтных работ на территории « ». На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти 60-летнего сотрудника не удалось.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Кроме того, в связи с происшествием, рождественское мероприятие с участием президента Фернандо Роча и сотрудников клуба, запланированное на четверг, отменено.