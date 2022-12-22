«Это просто большая тюрьма, где можно работать. Современное рабство». Рабочие-мигранты в Катаре об условиях труда во время ЧМ-2022

Рабочие-мигранты в Катаре рассказали об условиях и оплате труда во время ЧМ-2022.

Газета The Guardian опубликовала материал с рассказами рабочих об условиях труда в Катаре.

«Нам сказали, что заплатят в этом месяце, но то же самое нам говорили и раньше. У меня нет денег, я чувствую себя несчастным.

Перед тем, как мы сюда приехали, нам говорили, что здесь лучше, и что за упорный труд можно получить все, что хочешь. Но это совсем не так», – рассказал мигрант из Ганы, работающий уборщиком в одном из торговых центров.

Еще один рабочий рассказал об условиях труда в Катаре.

«В конце концов, это просто большая тюрьма, где можно работать. Если бы у нас был выбор, нас бы здесь не было, и в Катаре это знают. То, что мы здесь видим, – это современное рабство.

Мой друг был настолько травмирован этим, что единственным вариантом было отправить его к начальству и настоять, чтобы ему забронировал билет домой в один конец. Он был в полном порядке, когда только приехал сюда, но Катар изменил его. Не каждый может такое выдержать», – рассказал сотрудник службы безопасности из Уганды.

Угандиец рассказал, что до чемпионата мира его рабочий день официально длился 12 часов, но по факту приходилось работать сверхурочно без дополнительной оплаты. На одном из спортивных мероприятий он должен был работать до тех пор, пока не уйдут последние гости – смена заканчивалась примерно в 2 часа ночи, а уже в 5 часов утра нужно было возвращаться на работу.

Во время ЧМ-2022 его рабочий день сократился до 8 часов, и, по его словам, это позволило ему почувствовать себя лучше.

«С теми, кто жаловался, были расторгнуты контракты. Здесь нельзя никоим образом перечить начальству. Можно только снова встать и работать на следующий день.

Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что после чемпионата мира все изменится, но не в лучшую сторону. Я ожидаю, что все вернется к тому, что было раньше. Период в 29 дней не может изменить того, что происходило в течение последних пяти или десяти лет», – сказал рабочий.

Умер 24-летний охранник из Кении, упавший с высоты на стадионе ЧМ-2022