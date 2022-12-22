Юран проведет встречу с руководством «Рубина». Болельщики казанцев – за назначение Уткульбаева главным тренером («Чемпионат»)

проведет встречу с руководством «Рубина».

В ближайшие дни представители казанского клуба обсудят с 53-летним специалистом его назначение на пост главного тренера, сообщает «Чемпионат».

Однако назначение Юрана тренером «Рубина» может сорваться из-за желания болельщиков видеть на этой должности другого человека.

«Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данный момент нет.

Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утвержден нынешний исполняющий обязанности , под руководством которого «Рубин» выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе.

После 20 туров « » занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.