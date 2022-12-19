Юран может возглавить «Рубин»

«Рубин» рассматривает на пост главного тренера.

На этой неделе у 53-летнего специалиста запланирована встреча в Казани с новым руководством татарстанского клуба.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе.

Также в числе кандидатов «Рубина» – , исполняющий обязанности главного тренера казанцев после ухода Леонида Слуцкого.

После 20 туров « » занимает в таблице лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

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