Юран может возглавить «Рубин»

Теги Рубин Первая лига Сергей Юран отставки Юрий Уткульбаев Футбол

«Рубин» рассматривает Сергея Юрана на пост главного тренера.

На этой неделе у 53-летнего специалиста запланирована встреча в Казани с новым руководством татарстанского клуба.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе.

Также в числе кандидатов «Рубина» – Юрий Уткульбаев, исполняющий обязанности главного тренера казанцев после ухода Леонида Слуцкого.

После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

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