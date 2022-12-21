Зидан будет искать клуб, если Дешам продлит контракт со сборной Франции. Зинедина может привлечь «Ювентус»
Зинедин Зидан, вероятно, будет искать работу в клубе.
50-летнего француза может привлечь пост главного тренера в «Ювентусе», если Дидье Дешам продлит контракт со сборной Франции.
Зидан выступал за туринцев как игрок с 1996 по 2001 год и хотел бы возглавить тот клуб, где у него будут широкие полномочия и высокие шансы на титулы. При этом вариант с «ПСЖ» Зидана мало привлекает.
Его последним местом работы был «Реал», который он покинул в мае 2021-го.
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