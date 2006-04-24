Зидан, Манчини и Каррера – в списке возможных тренеров «Ювентуса» в случае ухода Аллегри

«Ювентус» рассматривает кандидатов на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри.
Специалист пока что не принял решение, и Tuttosport считает, что оба варианта возможны – Аллегри может как уйти, так и остаться.
Утверждается, что помимо главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на пост могут претендовать тренер сборной Франции Дидье Дешам, возглавляющий «Зенит» Роберто Манчини, Симоне Индзаги из «Лацио» и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который находится в дружеских отношениях с руководством «Юве».
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