Зидан, Манчини и Каррера – в списке возможных тренеров «Ювентуса» в случае ухода Аллегри

рассматривает кандидатов на пост главного тренера в случае ухода .

Специалист пока что не принял решение, и Tuttosport считает, что оба варианта возможны – Аллегри может как уйти, так и остаться.

Утверждается, что помимо главного тренера Массимо Карреры на пост могут претендовать тренер сборной Франции Дидье Дешам, возглавляющий «Зенит» Роберто Манчини, Симоне Индзаги из «Лацио» и главный тренер Зинедин Зидан, который находится в дружеских отношениях с руководством «Юве».

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