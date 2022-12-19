Сборная Аргентины получила чек на 10 млн долларов от КОНМЕБОЛ после победы на ЧМ-2022. Его вручили Месси

КОНМЕБОЛ вручила сборной Аргентины чек на 10 млн долларов после победы на .

Глава Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес сообщил, что после победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022 в раздевалке вручил игрокам команды Лионеля Скалони чек на 10 млн долларов призовых.

Его от лица команды получил .

Я смотрел этот легендарный финал с аргентинцами на трибуне. И видел Месси на плечах Агуэро

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ