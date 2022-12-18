Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022: «Буду наслаждаться дома, как и миллионы аргентинцев. Проживу этот момент со своим народом»

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Президент Аргентины сообщил, что не приедет на финал ЧМ-2022.

Сборная Аргентины сегодня сыграет в решающем матче со сборной Франции. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом.

Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики», – написал Альберто Фернандес в твиттере.

Таким образом, политик не составит компанию президенту Франции Эммануэлю Макрону, который вновь прибудет в Катар, чтобы посетить финал. 

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