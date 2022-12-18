Филипп Лам: «Евро-2024 пройдет в демократической стране – Германии. Надо защитить основные ценности Европы: свободу, разнообразие, равенство перед законом»

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Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам рассказал о глобальных задачах хозяев Евро-2024.

«В нынешние времена европейские институты должны быть надежно защищены. Утверждается, что Катар подкупил высокопоставленных членов Европарламента с целью повлиять на политику. Но теперь на первом плане должна быть не корысть, а самосохранение и стойкость.

Следующий крупный турнир, Евро-2024, пройдет в демократической стране – Германии. Там необходимо защищать все фундаментальные ценности Европы, а именно свободу, разнообразие, равенство перед законом. Также все эти ценности являются и ценностями футбола», – написал Лам.

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