«ПСЖ» предложит Месси контракт в ближайшие недели. В клубе хотят, чтобы Лео остался минимум на год

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» вскоре предпримет меры с целью сохранить форварда Лионеля Месси.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, предложение продлить контракт будет сделано аргентинцу в ближайшие недели. Утверждается, что все в клубе хотят, чтобы нападающий остался еще хотя бы на год.

Сам Месси примет решение в 2023-м.

В текущем сезоне 35-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1 и совершил 17 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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