«ПСЖ» предложит Месси контракт в ближайшие недели. В клубе хотят, чтобы Лео остался минимум на год

« » вскоре предпримет меры с целью сохранить форварда .

По сведениям инсайдера , предложение продлить контракт будет сделано аргентинцу в ближайшие недели. Утверждается, что все в клубе хотят, чтобы нападающий остался еще хотя бы на год.

Сам Месси примет решение в 2023-м.

В текущем сезоне 35-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1 и совершил 17 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ