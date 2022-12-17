«ПСЖ» предложит Месси контракт в ближайшие недели. В клубе хотят, чтобы Лео остался минимум на год
«ПСЖ» вскоре предпримет меры с целью сохранить форварда Лионеля Месси.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, предложение продлить контракт будет сделано аргентинцу в ближайшие недели. Утверждается, что все в клубе хотят, чтобы нападающий остался еще хотя бы на год.
Сам Месси примет решение в 2023-м.
В текущем сезоне 35-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1 и совершил 17 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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