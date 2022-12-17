Невилл назвал Реграги лучшим тренером ЧМ-2022, Альвареса – лучшим молодым игроком
Гари Невилл высказался о лучшем тренере и лучшем молодом футболисте ЧМ-2022.
Лучший молодой игрок
«Выберу Хулиана Альвареса, который выдающимся образом играет за сборную Аргентины. Он потрясающе показал себя в полуфинале против фантастической команды Хорватии.
Альварес является важным фактором для Месси. Когда Лионель играл рядом с Лаутаро Мартинесом в начале турнира, не все получилось. Игру Альвареса рядом с Месси нельзя не заметить, он проявил себя в последних матчах. Хулиан – яркая искра, он на одной волне с Месси.
Лучший тренер
«Валид Реграги – лучший тренер турнира. Они проиграли [в полуфинале], но он лучший. Не имеет значения, что произойдет в финале, но главная история турнира – это сборная Марокко.
После матча Англии и Франции я посчитал, что англичане были лучше соперника. После того, как я увидел игру Марокко и Франции, то подумал, что Марокко лучше Англии. За ними приятно наблюдать», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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