Нуралы Алип: «Очень хочу помочь «Зениту» взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас»

Нуралы Алип высказался о переходе в «Зенит» на постоянной основе.

Вчера петербуржский клуб выкупил 22-летнего защитника у «Кайрата». Контракт с ним рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.

– Нуралы, вы подписали контракт с «Зенитом» по схеме «2,5+1», поздравляем! Какие эмоции сейчас испытываете?

– Всем привет, спасибо! Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его.

– О приглашении на просмотр в петербургский клуб вы узнали в конце прошлого декабря. Как сами оцените минувший период?

– С самого начала отдавал себе отчет в том, что просто не будет, что надо выкладываться на максимум и доказывать, что соответствую высоким клубным требованиям.

Это был очень важный период, я многому научился. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам «Зенит». Инфраструктура тут на высшем уровне, есть все необходимое для игры, «Газпром»-тренировочный центр – это вообще топ. Так что главное теперь – использовать эти преимущества, продолжать расти в профессиональном плане и выходить на новый – чемпионский – уровень игры.

– В линии защиты петербуржцев серьезная конкуренция, пробиться в основу очень сложно. Как справляетесь с таким давлением?

– Никакого давления нет – в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится.

– Что запомнилось больше всего? Матч, событие, что-то другое?

– Лично для меня главное воспоминание – это победа в Суперкубке России против красно-белых – 4:0. Тогда и поддержка на трибунах, и игра на поле были на высшем уровне. Такие моменты на всю жизнь.

– Как вам в целом ощущения от домашнего стадиона «Зенита» – традиционно самого посещаемого в России?

– Играть на «Газпром Арене» было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел! Причем крутой не только технологически – там и атмосфера прекрасная. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые на каждом матче оказывают нам фантастическую поддержку.

– Как чувствуете себя в Петербурге? Привыкли к местному климату, любите ли гулять?

– Мне тут очень хорошо, это красивый и комфортный для жизни город, в центре вообще невероятно! Замечательно, что я задержусь здесь.

– Когда мы говорили с вами весной, вы сказали, что главная цель на 2022 год – полноценный переход в «Зенит». Она достигнута, какую цель поставите на 2023-й?

– Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас, – сказал Алип.

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