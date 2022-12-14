Жена Эмилиано Мартинеса: «Рожала сына в государственной больнице в Лондоне, меня заставили ждать 30 часов. Сердце ребенка остановилось, экстренно делали кесарево»

Жена Эмилиано Мартинеса рассказала о трудных родах первенца.

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины и его супруга Аманда воспитывают двух детей, сына Санти и дочь Аву.

«Я рожала Санти в государственной больнице в Лондоне. Меня заставили ждать 30 часов. 30 часов схваток, и в итоге сердце Санти остановилось. Мне сделали экстренное кесарево сечение. Это было очень тяжело, и этот год был для меня трудным.

Я не знаю, было ли это потому, что он был первенцем – раньше я работала, много путешествовала, а после рождения ребенка почувствовала себя немного в ловушке. Когда родилась Ава, я поняла, что причина была не в этом. Вторые роды прошли легко, и я была счастлива», – рассказала жена голкипера.

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