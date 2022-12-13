Экс-хавбек «Зенита» Краневиттер вернулся в «Ривер Плейт»
Хавбек мексиканского «Монтеррея» Матиас Краневиттер перешел в «Ривер Плейт».
29-летний аргентинец подписал с клубом из Буэнос-Айреса контракт до декабря 2025 года.
Согласно Transfermarkt, «Ривер Плейт» заплатил за Краневиттера 1,7 млн евро.
Полузащитник – воспитанник «Ривера», он находился в системе клуба с 2007 по 2015 год.
Также Краневиттер известен по выступлениям за «Зенит», «Атлетико», «Севилью» и сборную Аргентины. Его статистика – здесь.
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