Экс-хавбек «Зенита» Краневиттер вернулся в «Ривер Плейт»

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Хавбек мексиканского «Монтеррея» Матиас Краневиттер перешел в «Ривер Плейт».

29-летний аргентинец подписал с клубом из Буэнос-Айреса контракт до декабря 2025 года.

Согласно Transfermarkt, «Ривер Плейт» заплатил за Краневиттера 1,7 млн евро.

Полузащитник – воспитанник «Ривера», он находился в системе клуба с 2007 по 2015 год.

Также Краневиттер известен по выступлениям за «Зенит», «Атлетико», «Севилью» и сборную Аргентины. Его статистика – здесь.

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