«Матч ТВ» покажет Кубок португальской лиги с 1/4 финала

стал обладателем прав на показ Кубка португальской лиги.

«Коллектив «Матч ТВ» ежедневно проводит большую работу над наполнением наших каналов качественным спортивным контентом. Весной, как вы помните, чемпионат Португалии приостановил действие контракта, однако без лучших команд этой страны зрители не останутся: противостояние «Бенфики», «Спортинга», «Порту» – это высокий европейский футбольный уровень.

На этом работа не останавливается, и мы надеемся, что в ближайшее время порадуем футбольных болельщиков и другими новостями», – сказал первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

Каналы семейства «Матч ТВ» покажут игры Кубка португальской лиги начиная со стадии 1/4 финала, которая пройдет с 19 по 22 декабря. Действующим победителем турнира является .

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