«Тренер Марокко лучше всех развивает сильные качества своих футболистов». Семин о ЧМ-2022

высоко отозвался о главном тренере сборной Марокко Валиде Реграги.

«Все матчи чемпионата мира очень интересные, есть большие неожиданности, но тем и хорош футбол, что случаются такие чудеса.

Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов.

Куда они дойдут дальше, вопрос сложный, но уже на сегодняшний момент они произвели яркое впечатление», – сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.

14 декабря сборная Марокко сыграет в полуфинале с Францией.

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