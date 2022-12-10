Жиру забил 53-й гол за Францию, обновив рекорд. У него 4 мяча на ЧМ-2022 – лишь у Мбаппе больше

Форвард Оливье Жиру обновил рекорд по голам за сборную , установленный им же.

36-летний нападающий забил победный мяч в четвертьфинальной игре против (2:1).

Теперь у Жиру 53 мяча за Францию – на 2 больше, чем у , идущего на втором месте.

На текущем чемпионате футболист отметился 4 результативными ударами. Больше только у Килиана Мбаппе (5, Франция), столько же – у Лионеля Месси (Аргентина).

Подробно со статистикой Жиру можно ознакомиться здесь.

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