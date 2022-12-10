Жиру забил 53-й гол за Францию, обновив рекорд. У него 4 мяча на ЧМ-2022 – лишь у Мбаппе больше
Форвард Оливье Жиру обновил рекорд по голам за сборную Франции, установленный им же.
36-летний нападающий забил победный мяч в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Англии (2:1).
Теперь у Жиру 53 мяча за Францию – на 2 больше, чем у Тьерри Анри, идущего на втором месте.
На текущем чемпионате футболист «Милана» отметился 4 результативными ударами. Больше только у Килиана Мбаппе (5, Франция), столько же – у Лионеля Месси (Аргентина).
Подробно со статистикой Жиру можно ознакомиться здесь.
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