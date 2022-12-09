Гути заявил, что хочет стать тренером сборной Испании: «Я верю в себя»

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Гути заявил, что хотел бы стать тренером сборной Испании.

– Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.

– Вы считаете, что готовы к этому?

– Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером, – сказал бывший игрок «Реала».

Гути тренировал «Реал» U19, был ассистентом главного тренера «Бешикташа», а также руководил «Альмерией», когда она выступала в Сегунде.

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