Гути заявил, что хочет стать тренером сборной Испании: «Я верю в себя»
Гути заявил, что хотел бы стать тренером сборной Испании.
– Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.
– Вы считаете, что готовы к этому?
– Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером, – сказал бывший игрок «Реала».
Гути тренировал «Реал» U19, был ассистентом главного тренера «Бешикташа», а также руководил «Альмерией», когда она выступала в Сегунде.
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