Эрлинг Холанд: «Мечтаю представить Норвегию на ЧМ. Буду усердно работать, чтобы сделать это»

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Эрлинг Холанд рассказал, что хочет выступить на чемпионате мира со сборной Норвегии.

«Пауза – хорошая возможность перезагрузиться. Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире. Буду усердно работать, чтобы однажды это сделать. Но пауза – это положительный момент. Я получил возможность отдохнуть, отвлечься от футбола на несколько недель и максимально подготовиться к возвращению на поле. Не могу дождаться момента, когда игры возобновятся. Я уже рвусь на поле.

Любому фанату футбола нравится смотреть чемпионат мира. Конечно, я бы предпочел там играть. Но здорово видеть, как лучшие команды и игроки борются друг с другом. Мы уже увидели много отличных выступлений. Были и неожиданности.

Начинается самая интересная часть турнира, когда одна маленькая ошибка может привести к вылету. Из-за этого смотреть еще приятнее», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии.

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