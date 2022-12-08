Капелло о вылете Испании с ЧМ: «Мы празднуем конец «тики-таки». Владение без скорости непродуктивно»
Фабио Капелло высказался о выступлении сборной Испании на ЧМ-2022.
«На этом турнире мы празднуем конец «тики-таки». Испания попрощалась с «ложной девяткой». Эта формула может сработать в некоторых случаях и в некоторых контекстах, но не может быть системой. Фигура центрального форварда остается основополагающей.
Владение мячом? Здесь мы возвращаемся к моей старой концепции: владение, не подкрепленное скоростью, становится приторным, непродуктивным.
Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, каким он был десять лет назад. И стоит ли напоминать, что у «Барселоны» были такие игроки, как Месси и Иньеста?» – сказал бывший тренер «Реала» и «Ювентуса» в интервью Il Messaggero.
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