Капелло о вылете Испании с ЧМ: «Мы празднуем конец «тики-таки». Владение без скорости непродуктивно»

высказался о выступлении сборной на .

«На этом турнире мы празднуем конец «тики-таки». Испания попрощалась с «ложной девяткой». Эта формула может сработать в некоторых случаях и в некоторых контекстах, но не может быть системой. Фигура центрального форварда остается основополагающей.

Владение мячом? Здесь мы возвращаемся к моей старой концепции: владение, не подкрепленное скоростью, становится приторным, непродуктивным.

Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, каким он был десять лет назад. И стоит ли напоминать, что у «Барселоны» были такие игроки, как Месси и Иньеста?» – сказал бывший тренер и в интервью Il Messaggero.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ