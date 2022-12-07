Только Канселу не праздновал 1-й гол Португалии в матче 1/8 финала. Он всю игру провел в запасе

не праздновал первый гол в игре со Швейцарией.

Как пишет Record, правый защитник, который провел весь матч 1/8 финала в запасе, был единственным игроком сборной Португалии, не отпраздновавшим первый гол команды в этой игре.

В трансляцию матча попали кадры, на которых видно, что после гола Гонсалу Рамуша защитник остался сидеть на скамейке запасных и не побежал праздновать с партнерами по команде.

Нападающий Криштиану Роналду отпраздновал этот гол вместе с партнерами.

Отметим, что Канселу отыграл целиком все матчи группового этапа в составе сборной Португалии.

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