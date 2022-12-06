Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу-2002 в случае победы на ЧМ

Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу в случае победы на .

Экс-форвард сборной Бразилии носил треугольную прическу на победном ЧМ-2002.

«Впереди еще три матча. Он [ ] должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал .

«Я тогда повторю его прическу. После завоевания титула, шестого… Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон, форвард сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ