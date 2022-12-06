Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу-2002 в случае победы на ЧМ

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Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу в случае победы на ЧМ-2022.

Экс-форвард сборной Бразилии носил треугольную прическу на победном ЧМ-2002.

«Впереди еще три матча. Он [Ришарлисон] должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал Роналдо.

«Я тогда повторю его прическу. После завоевания титула, шестого… Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон, форвард сборной Бразилии.

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