Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу-2002 в случае победы на ЧМ
Ришарлисон пообещал Роналдо повторить его прическу в случае победы на ЧМ-2022.
Экс-форвард сборной Бразилии носил треугольную прическу на победном ЧМ-2002.
«Впереди еще три матча. Он [Ришарлисон] должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал Роналдо.
«Я тогда повторю его прическу. После завоевания титула, шестого… Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон, форвард сборной Бразилии.
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