0:3 от Англии – крупнейшее поражение Сенегала на ЧМ/Кубке Африки

потерпела тяжелейшее поражение за время выступлений на топ-турнирах.

Команда Алиу Сиссе уступила в 1/8 финала со счетом 0:3. Так крупно ни на чемпионате мира, ни на Кубке Африки сенегальцы еще никому не проигрывали.

На ЧМ африканская сборная пропустила три гола лишь второй раз в истории. Впервые это случилось в 2002 году – от Уругвая (3:3).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ