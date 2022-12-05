0:3 от Англии – крупнейшее поражение Сенегала на ЧМ/Кубке Африки
Сборная Сенегала потерпела тяжелейшее поражение за время выступлений на топ-турнирах.
Команда Алиу Сиссе уступила Англии в 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 0:3. Так крупно ни на чемпионате мира, ни на Кубке Африки сенегальцы еще никому не проигрывали.
На ЧМ африканская сборная пропустила три гола лишь второй раз в истории. Впервые это случилось в 2002 году – от Уругвая (3:3).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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