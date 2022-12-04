Саутгейт о серии пенальти: «Англия готова, но хочет выиграть у Сенегала за 90 минут»
Гарет Саутгейт считает, что сборная Англии готова к серии пенальти в плей-офф ЧМ-2022.
«Мы готовы, мы долго готовились. Мы выиграли две из трех серий пенальти и думали о том, как нам стать еще лучше. Но, конечно, в этом вопросе очень много аспектов, над которыми можно работать.
Мы нацелены выиграть [у Сенегала] за 90 минут, хотим избежать дополнительного времени и пенальти. Но если придется, то мы должны быть готовы и психологически, и физически. Я считаю, что мы готовы», – сказал тренер сборной Англии.
На крупных турнирах с 1990 года сборная Англии выиграла лишь 3 серии пенальти из 10. В финале Евро-2020 Англия уступила Италии по пенальти.
Сегодня сборная Англии сыграет с Сенегалом в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по московскому времени.
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