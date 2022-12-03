Эль-Хаджи Диуф: «Менди железно был бы в старте Англии, Кулибали заиграл бы в любой сборной, Мане мог бы быть капитаном любой команды»
Эль-Хаджи Диуф уверен, что африканские сборные на правильном пути.
«Это правда, что раньше им не хватало организованности, но теперь я считаю, что африканские команды, как мы видим на этом чемпионате мира, находятся на правильном пути. В 2018 году в 1/8 финала не было африканских команд. В этом году у нас их две.
Сенегалу предстоит решающий матч против Англии, и мы должны показать всему миру, что мы готовы. Нашим футболистам нечего завидовать другим игрокам.
Если бы завтра Эдуар Менди стал англичанином, он бы был железным игроком старта в Англии. Кулибали заиграл бы в любой другой сборной. Мане тоже мог бы быть капитаном любой команды.
У нас есть голова на плечах, мы продолжаем работать. Вы должны верить в нас, хорошие дни Африки не за горами», – сказал экс-форвард сборной Сенегала и «Ливерпуля».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии