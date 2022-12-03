Тренер Южной Кореи Кошта о 2:1 с Португалией: «Мы заслужили. То, что сделали в 3 матчах, более чем достаточно»

Тренер сборной Южной Кореи оценил победу над Португалией (2:1) и выход в плей-офф .

«То, что мы сделали в трех матчах, более чем достаточно. Эту победу мы заслужили. Поздравляю всех нас, мы очень счастливы. Мы посвящаем эту победу нашему тренеру Паулу Бенту.

Вы спрашиваете меня прямо сейчас, как будем готовиться к плей‑офф. Давайте просто порадуемся», — сказал Сержиу Кошта.

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту пропустил матч с Португалией из-за красной карточки, полученной после игры с Ганой (2:3) за споры с судьей.

В 1/8 финала южнокорейцы сыграют с Бразилией.

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