Южная Корея выиграла оба матча у Португалии на ЧМ. Также была победа на ЧМ-2002
Южная Корея победила Португалию в двух матчах из двух в истории чемпионатов мира.
Азиатская команда сегодня обыграла португальцев (2:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Автором победного гола на 91-й минуте стал нападающий Хван Хи Чхан, представляющий «Вулверхэмптон».
До этого Южная Корея и Португалии встречались на чемпионатах мира только один раз – в 2002 году. Тот турнир проходил в Южной Корее и Японии. Тогда корейская сборная одержала победу над португальцами со счетом 1:0.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Португалия.
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