Южная Корея выиграла оба матча у Португалии на ЧМ. Также была победа на ЧМ-2002

победила Португалию в двух матчах из двух в истории чемпионатов мира.

Азиатская команда сегодня обыграла португальцев (2:1) в матче 3-го тура группового этапа .

Автором победного гола на 91-й минуте стал нападающий Хван Хи Чхан, представляющий «Вулверхэмптон».

До этого Южная Корея и встречались на чемпионатах мира только один раз – в 2002 году. Тот турнир проходил в Южной Корее и Японии. Тогда корейская сборная одержала победу над португальцами со счетом 1:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Португалия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ