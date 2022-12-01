Джеймс рассказал, что хотел бы сыграть с Дрогба: «Один из лучших форвардов в истории». Дидье назвал Риса лучшим правым защитником мира в ответ

Рис Джеймс рассказал, что хотел бы играть вместе с Дидье Дрогба.

Джеймсу задали вопрос в твиттере: «Один экс-игрок , с которым ты бы хотел играть?»

«Я бы с удовольствием сыграл с , потому что мне нравится подключаться вперед и делать кроссы.

А он один из лучших форвардов в истории и забивал потрясающие мячи головой. Идеальное комбо», – написал защитник «Челси».

«О Боже! Я знаю, что нам бы это понравилось! Всегда любил свяки с крайними защитниками (Эшли [Коул], Иванович, Паулу [Феррейра]).

#ЛучшийПравыйЗащитникВМире. Не могу дождаться твоего возвращения на поле», – ответил Дрогба.

не попал в состав сборной на ЧМ-2022 из-за травмы колена, полученной в октябре.

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