Джеймс рассказал, что хотел бы сыграть с Дрогба: «Один из лучших форвардов в истории». Дидье назвал Риса лучшим правым защитником мира в ответ
Рис Джеймс рассказал, что хотел бы играть вместе с Дидье Дрогба.
Джеймсу задали вопрос в твиттере: «Один экс-игрок «Челси», с которым ты бы хотел играть?»
«Я бы с удовольствием сыграл с Дидье Дрогба, потому что мне нравится подключаться вперед и делать кроссы.
А он один из лучших форвардов в истории и забивал потрясающие мячи головой. Идеальное комбо», – написал защитник «Челси».
«О Боже! Я знаю, что нам бы это понравилось! Всегда любил свяки с крайними защитниками (Эшли [Коул], Иванович, Паулу [Феррейра]).
#ЛучшийПравыйЗащитникВМире. Не могу дождаться твоего возвращения на поле», – ответил Дрогба.
Рис Джеймс не попал в состав сборной Англии на ЧМ-2022 из-за травмы колена, полученной в октябре.
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