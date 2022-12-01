Глебов выпустил коллекцию одежды «12», посвященную болельщикам
Данил Глебов и бренд DNK Russia выпустили коллекцию одежды, посвященную болельщикам.
Капсульная линейка одежды, выпущенная совместно с капитаном «Ростова», носит название «12».
«Название коллекции обусловлено тем, что традиционно в мировом футболе этот номер закреплен за болельщиками: 11 футболистов на поле, а 12-й полноценный игрок – это болельщики, без поддержки которых любой команде победить гораздо сложнее.
Коллекция, основанная на цифре 12 – это посыл Данила: независимо от всех текущих сложностей, именно болельщики являются главными людьми в футболе», – говорится в официальном пресс-релизе.
В фотосессии приняли участие активные футбольные болельщики, а также сам Данил Глебов и его супруга Полина.
Фото: пресс-релиз DNK Russia
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