Глебов выпустил коллекцию одежды «12», посвященную болельщикам

Данил Глебов и бренд DNK Russia выпустили коллекцию одежды, посвященную болельщикам.

Капсульная линейка одежды, выпущенная совместно с капитаном , носит название «12».

«Название коллекции обусловлено тем, что традиционно в мировом футболе этот номер закреплен за болельщиками: 11 футболистов на поле, а 12-й полноценный игрок – это болельщики, без поддержки которых любой команде победить гораздо сложнее.

Коллекция, основанная на цифре 12 – это посыл Данила: независимо от всех текущих сложностей, именно болельщики являются главными людьми в футболе», – говорится в официальном пресс-релизе.

В фотосессии приняли участие активные футбольные болельщики, а также сам и его супруга Полина.

Фото: пресс-релиз DNK Russia

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