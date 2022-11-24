Глебов о виски: «Порой можно чуть-чуть. Если не напиваешься в ноль, а утром свежий на тренировке – какие проблемы?»

рассказал об отношении к употреблению игроками алкоголя.

– Он жестко не запрещает. Главное – в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в свое время мог выпить, и чего дальше? Я этим не горжусь».

Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил.

– А вы можете позволить себе виски?

– Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть. Если ты не напиваешься в ноль, а утром выспавшийся и свежий на тренировке – какие проблемы?

Карпин тоже про это рассказывал: «Мы раньше выпивали все вместе, но и утром приходили на тренировку и пахали тоже все вместе. Если вы можете так же – окей».

Последний раз сидели после победы над «Динамо». Собрались командой, выпили по пиву, потом подъехал тренерский штаб. Конечно, Карпин может и подколоть: «Этому столику больше не приносите». Но это же Георгич!

Если по бокальчику [пива] – почему нет? Не каждый день ведь. Я под него раков и распробовал. Раньше не любил: ощущение, что жую непонятно что. А под пивко нормально», – сказал футболист и сборной России.