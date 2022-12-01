Саудовская Аравия получила 14 желтых карточек на ЧМ-2022 – антирекорд групповых этапов

Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионатов мира по карточкам в группе.

проиграла (1:2) в 3-м туре группового этапа .

Команда Эрве Ренара получила 14 желтых карточек на турнире за три игры – это новый антирекорд на групповом этапе.

В матче с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2) футболисты Саудовской Аравии получили по 6 предупреждений, в игре против Польши (0:2) – 2.

Команда Саудовской Аравии с 3 очками заняла последнее место в группе и завершила выступление на турнире.

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