Маурисио Почеттино: «Месси невозможно остановить – если только повезет. Он гений, лучший в мире»

объяснил, почему с нельзя справиться в обороне.

«Я всегда слушаю людей, которые рассуждают об этом, и людей, которым удавалось хорошо играть против Месси. Его невозможно остановить. Это очень-очень сложно.

Месси – гений, лучший футболист в мире. В таких ситуациях может только повезти, и тогда вы попытаетесь отобрать у него мяч», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Аргентинец забил два мяча в двух матчах на ЧМ-2022.

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