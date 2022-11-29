Польша — Аргентина: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Польши и Аргентины. Поединок пройдет на стадионе «Рас-Абу-Абуд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Польша – Аргентина

Во сколько матч Польша – Аргентина

Стали известны стартовые составы команд.

Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски – Зелиньски, Франковски, Крыховяк, Белик, Свидерски – Левандовски.

Аргентина: Мартинес – Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья – Ди Мария, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес – Месси, Альварес.

Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Саудовской Аравии и Мексики, которые сыграют в параллельном матче.