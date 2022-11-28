Пол Мерсон: «Только 1 из 5 фанатов на ЧМ пользуется солнцезащитным кремом – не могу поверить! Вероятность получить рак кожи в Катаре в разы выше»
Пол Мерсон напомнил болельщикам на ЧМ-2022 о важности защиты от солнца.
«На этом турнире вероятность получить рак кожи в разы выше из-за активного солнца, поэтому пользоваться солнцезащитным кремом особенно важно. Я говорю это как человек, который боролся с меланомой и которому, к счастью, повезло.
Но только один из пяти болельщиков на этом турнире использует защиту от солнца. Я не могу в это поверить! Нравится вам это или нет, но у нас всегда есть выбор», – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии.
В 2012 году у Пола Мерсона обнаружили рак кожи. Сейчас бывший футболист занимается повышением осведомленности людей об этом заболевании.
Комментарии