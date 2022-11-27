Месси принес Аргентине победу над Мексикой, Франция вышла в плей-офф ЧМ, Бердыев возглавил «Сочи», день камбэков в НХЛ, «Зенит» и Lada стали партнерами и другие новости утра

1. Месси в нужный момент повел Аргентину за собой: его гол и ассист помогли сборной обыграть Мексику на ЧМ-2022 (2:0). Теперь у Лео 93 гола за сборную (25 мячей до рекорда Роналду) и 8 голов на ЧМ – догнал Криштиану и Марадону. Естественно, Месси признали игроком матча.

В другом матче группы C Сборная Польши нанесла поражение команде Саудовской Аравии (2:0). 34-летний Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира. Поляк заплакал после гола, который стал для него 77-м за сборную и позволил догнать Пеле.

По итогам двух туров Польша лидирует в группе C с 4 очками, у Аргентины и Саудовской Аравии – по 3, у Мексики – 1.

Франция обыграла Данию (2:1) благодаря дублю Мбаппе и первой вышла в 1/8 финала ЧМ (сняли проклятье чемпионов). Теперь у Килиана 31 гол за Францию и 7 голов на ЧМ – только у Мюллера, Месси и Роналду больше среди действующих игроков. Видимо, инсайды не врут, и после отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции стала лучше.

А еще в группе D Австралия победила Тунис – 1:0. Австралийцы идут вторыми в квартете с 3 очками, у Дании и Туниса – по одному.

2. НХЛ. Сразу 2 крутых камбэка за один день. «Сент-Луис» обыграл «Флориду» (5:4 ОТ), уступая 1:4 в третьем периоде, Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка при двух решающих шайбах. «Эдмонтон» одолел «Рейнджерс» (4:3), уступая 0:3 в третьем периоде.

«Нью-Джерси» справился с «Вашингтоном» (5:1), Овечкин не забил. Все результаты дня – здесь.

3. В Фонбет Кубке России ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), «Урал» победил «Торпедо» (2:1). Екатеринбуржцы выиграли группу D, ЦСКА – 2-й, «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел.

4. Курбан Бердыев стал главным тренером «Сочи» – Борис Ротенберг подтвердил. Контракт подписан на 2,5 года. 70-летний специалист уже представлен игрокам клуба.

5. КХЛ. СКА забил 6 голов «Торпедо», «Локомотив» победил «Сибирь», «Северсталь» уступила «Авангарду», «Адмирал» обыграл «Нефтехимик».

6. Софья Муравьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми, Туктамышева – 2-я, Синицына – 3-я. У мужчин лучшим был Семененко, Ерохов – 2-й, Яблоков – 3-й.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и. В танцах на льду после ритм-танца лидируют Тютюнина и Багин, Пасечник и Некрасов – 2-е.

Маи Михара победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо, Хендрикс – 2-я, Кавабе – 3-я, Кихира – 4-я, Губанова – 7-я. Среди мужчин лучшим стал Малинин, Сато – 2-й, Аймо – 3-й, Квителашвили – 12-й.

7. НБА. 39+11 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты.

8. Lada стала официальным автомобильным партнером «Зенита».

9. Флаг Сербии с Косово в составе вывесили в раздевалке сербов перед матчем с Бразилией. ФИФА открыла дело.

10. В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин.

11. Трансферные новости. Тен Хаг попросил «МЮ» подписать игрока вместо Роналду зимой, Леау и Гакпо – в шорт-листе. «Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом, игрок не хочет уходить. Хави хочет, чтобы «Барса» продлила Бускетса, тренер убеждает игрока остаться, а боссов клуба – дать ему контракт на год.

12. Роналду пригласил игроков Португалии на ужин и оплатил счет. Бернарду, Канселу и Са не пришли, решив провести время с семьями.

13. Надувную фигуру Месси высотой в четыре этажа представили в Аргентине. На нее ушло 700 м² ткани.

Цитаты дня.

Збигнев Бонек: «Марадона мог выиграть турнир сам, а Месси для побед нужна команда. Те времена прошли»

Лэнс Армстронг о допинге: «Это был впечатляющий опыт. Я мог проходить сквозь стены, я был непобедим»

Мутко о «Зените»: «Была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призы. Она достигнута»

«Сказал игрокам, что мы поимеем Хорватию. Все просто». Тренер Канады Хердман перед матчем ЧМ-2022

«Я чемпион Европы и никогда не играл на ЧМ – абсурд. 4 победителя континентальных турниров должны ехать туда по праву». Бернардески об Италии вне ЧМ-2022

Косторная о реакциях на ее интервью: «Кому надо – найдет к чему прицепиться. А я не обертка от шоколадки, не обязана всем нравиться»

Де Брюйне о зарплате: «Сравниваю с певцом, на чей концерт приходят 60 тысяч. Футбол смотрят миллионы, клуб получает 500-600 млн фунтов. Да, платят много, но разве слишком много?»

«Неймар так валится на землю, надоело читать о его нырках. Надо сосредоточиться на футболе, а не на актерстве». Маттеус о бразильце