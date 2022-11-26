Франция – первый с 2006-го действующий чемпион мира, вышедший в плей-офф следующего ЧМ

прервал серию турниров, на которых действующие чемпионы мира не выходили из групп.

Франция обеспечила себе участие в плей-офф, набрав 6 очков за два тура в группе D.

До этого дня последним чемпионом, выходившим на следующем турнире из группы, была . Победители ЧМ-2002 на ЧМ-2006 дошли до четвертьфинала, где уступили .

Италия, победившая в 2006 году, в 2010-м заняла последнее место в квартете с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией.

, выигравшая в 2010-м, в 2014-м стала третьей в группе с Нидерландами, Чили и Австралией.

, чемпион мира 2014 года, на турнире в России оказалась ниже Швеции, Мексики и Южной Кореи.