Франция – первый с 2006-го действующий чемпион мира, вышедший в плей-офф следующего ЧМ

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ЧМ-2022 прервал серию турниров, на которых действующие чемпионы мира не выходили из групп.

Франция обеспечила себе участие в плей-офф, набрав 6 очков за два тура в группе D.

До этого дня последним чемпионом, выходившим на следующем турнире из группы, была Бразилия. Победители ЧМ-2002 на ЧМ-2006 дошли до четвертьфинала, где уступили Франции.

Италия, победившая в 2006 году, в 2010-м заняла последнее место в квартете с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией.

Испания, выигравшая в 2010-м, в 2014-м стала третьей в группе с Нидерландами, Чили и Австралией.

Германия, чемпион мира 2014 года, на турнире в России оказалась ниже Швеции, Мексики и Южной Кореи.

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