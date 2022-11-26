«Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом. Игрок не хочет уходить

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«Барселона» предложит Жорди Альбе расторгнуть контракт.

Как пишет Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет встретиться с игроком в январе и предложить ему расторгнуть контракт летом. Таким будет первое предложение «Барселоны». Если он откажется, то с ним попытаются заново договориться об условиях, чтобы его зарплата по последнему году контракта была ниже, чем сейчас.

Но основая идея «Барселоны» – расторгнуть контракт с 33-летним защитником. Уже несколько раз Жорди давал клубу понять, что не собирается уходить.

Главная проблема заключается в том, что зарплата испанца чрезмерна для «Барселоны» в ее нынешнем состоянии. Игрок готов вести переговоры о ее снижении.

Срок действующего контракта Альбы с «Барсой» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне левый защитник провел 12 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его статистика доступна здесь.

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