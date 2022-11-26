Лэнс Армстронг о допинге: «Это был впечатляющий опыт. Я мог проходить сквозь стены, я был непобедим»
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал о первом опыте применения допинга.
Армстронг рассказал, что начал применять допинг в 1999 году, когда вернулся в спорт после долгого перерыва из-за болезни.
В 2012 году Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал спортсмена и лишил его семи титулов победителя «Тур де Франс».
«Когда я начинал это делать, я был неуверенным в себе, беспокоился о том, как я буду выступать. У меня не было доверия к своим навыкам.
Это был впечатляющий опыт. Я мог проходить сквозь стены, я был непобедим. Тогда я понял, насколько силен допинг», – рассказал Армстронг.
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