Тунис — Австралия — 0:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 26.11.2022

Сборная Австралии выиграла у сборной Туниса в матче второго тура группы D Чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил на 31-й минуте Митчелл Дьюк после навеса Крейга Гудвина.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Туниса имела два опасных момента в первом тайме: в первом случае защитник Харри Сутар спас команду после удара Мохамеда Дрэгера, а во втором Юссеф Мсакни пробил рядом со штангой после прострела. Во втором тайме Тунис владел мячом чаще и больше атаковал, однако до завершающего удара дело так и не дошло.

Видеообзор матч Тунис – Австралия