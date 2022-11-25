Ирвинг Лосано: «У Аргентины есть лучший в мире – Месси. Сыграть против него – особенный момент»

поделился ожиданиями перед матчем против сборной Аргентины.

Игра ЧМ-2022 между сборными Мексики и Аргентины состоится 26 ноября.

«Нам предстоит прекрасное противостояние. У Аргентины есть лучший [футболист] в мире, отличные игроки, для меня таким является .

Все в их команде выступают за большие клубы. Они чувствуют ответственность за то, чтобы полностью выложиться на турнире.

Мне нравится играть против лучших. Сыграть против Месси – особенный момент. Встретиться с ним лицом к лицу – это прекрасно.

Результат матча и Саудовской Аравии удивил. Саудовская Аравия сыграла в свою игру и все очень хорошо спланировала», – сказал полузащитник сборной .