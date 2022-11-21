Польша — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В первом матче второго тура группового этапа в группе C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Польши и Саудовской Аравии. Поединок пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
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Стали известны стартовые составы команд.
Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Берешиньски, Кивер – Франковски, Крыховяк, Зелиньски, Белик – Левандовски, Милик.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Абдельхамид, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Аль-Брейк – Аль-Досари, Канно, Аль-Малки, Аль-Наджи – Аль-Брейкан, Аль-Шехри.
Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Аргентины и Мексики, которые сыграют в 22.00.
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