Глебов о том, что надо сделать, чтобы разозлить Карпина: «Не прийти вовремя на массаж, лечение, теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре»

высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

— Карпин бывает несправедливым?

— Нет.

— Вот прямо нет? Никогда?

— Нет. Это еще один его большой плюс — он старается относиться ко всем справедливо. Если какой-то пихач от него есть — он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.

— Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина?

— Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит. Он может простить неточный пас или удар — потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.

— Штрафы прилетают?

— Он в основном словами, — сказал хавбек и сборной России.