Глебов о том, что надо сделать, чтобы разозлить Карпина: «Не прийти вовремя на массаж, лечение, теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре»
Данил Глебов высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.
— Карпин бывает несправедливым?
— Нет.
— Вот прямо нет? Никогда?
— Нет. Это еще один его большой плюс — он старается относиться ко всем справедливо. Если какой-то пихач от него есть — он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.
— Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина?
— Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит. Он может простить неточный пас или удар — потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.
— Штрафы прилетают?
— Он в основном словами, — сказал хавбек «Ростова» и сборной России.
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