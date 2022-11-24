Уэльс — Иран: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Уэльса и Ирана. Поединок пройдет на стадионе «Ахмад-Бин-Али» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Уэльс – Иран

Во сколько матч Уэльс – Иран

Стали известны стартовые составы команд.

Уэльс: Хеннесси – Уильямс, Дэвис, Мефэм, Родон, Робертс – Уилсон, Рэмси, Ампаду – Мур, Бэйл.

Иран: Х. Хоссейни – Резаэян, Мохаммади, Пуралиганжи, М. Хоссейни – Хаджисафи, Эззатолахи, Голизаде, Нуроллахи – Тареми, Азмун.

Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Англии и США, которые сыграют в 22.00.