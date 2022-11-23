Хорватские депутаты сделали перерыв в заседании для просмотра матча сборной на ЧМ. Некоторые пришли в форме команды

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Хорватские депутаты взяли перерыв, чтобы посмотреть матч сборной на ЧМ-2022.

Сегодня во время заседания хорватского сабора (парламента) был объявлен перерыв с 11 до 13 часов дня по местному времени. В это время проходит матч Хорватии с Марокко на ЧМ-2022.

Некоторые депутаты пришли на заседание в экипировке сборной и принесли шарфы национальной команды. Хрвое Зеканович надел футболку сборной, Майя Грба-Буевич наделала шляпу с традиционным шахматным узором команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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