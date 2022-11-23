ЧМ-2022: все результаты третьего игрового дня
На ЧМ-2022 завершился третий игровой день.
22 ноября в Катаре прошли четыре матча 1-го тура группового этапа.
Группа C
Лусаил, стадион «Лусаил Айконик»
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Месси (10, пенальти), 1:1 – Аль-Шехри (48), 1:2 – Аль-Досари (53).
Рас Абу Абуд, стадион «974»
Группа D
Эр-Райян, стадион «Эдьюкейшн Сити»
Эль-Вакра, стадион «Эль-Джануб»
Франция – Австралия – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Гудвин (9), 1:1 – Рабьо (27), 2:1 – Жиру (32), 3:1 – Мбаппе (68), 4:1 – Жиру (71).
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