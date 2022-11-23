ЧМ-2022: все результаты третьего игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился третий игровой день.

22 ноября в Катаре прошли четыре матча 1-го тура группового этапа.

Группа C

Лусаил, стадион «Лусаил Айконик»

АргентинаСаудовская Аравия – 1:2 (1:0) 

Голы: 1:0 – Месси (10, пенальти), 1:1 – Аль-Шехри (48), 1:2 – Аль-Досари (53).

Рас Абу Абуд, стадион «974»

МексикаПольша – 0:0 

Группа D

Эр-Райян, стадион «Эдьюкейшн Сити»

ДанияТунис – 0:0

Эль-Вакра, стадион «Эль-Джануб»

ФранцияАвстралия – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Гудвин (9), 1:1 – Рабьо (27), 2:1 – Жиру (32), 3:1 – Мбаппе (68), 4:1 – Жиру (71).

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