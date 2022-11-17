Марокко — Хорватия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче группы F на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Марокко и Хорватии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Марокко – Хорватия

Во сколько матч Марокко – Хорватия

Стали известны стартовые составы команд.

Марокко: Буну – Хакими, Сесс, Агуэрд, Мазрауи – Оунахи, Амрабат, Зиеш, Амалла, Буфал – Эн-Нессири.

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Ковачич, Брозович, Влашич, Модрич, Перишич – Крамарич.

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Бельгии и Канады, которые сыграют в 22.00.